Sebuah balon udara meledak dan membuat 4 orang mengalami luka bakar hingga 60 persen.

Balon udara tersebut dipasangi petasan ukuran besar yang meledak sebelum balon diterbangkan. Peristiwa terjadi di area persawahan Desa Muneng, Kecamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur.

Polisi masih melakukan penyelidikan sebab menaikkan balon udara dapat mengganggu penerbangan dan menyebabkan kebakaran.

Kontributor: Ahmad Subekhi

(fru)

