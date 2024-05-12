Jemaah Haji Indonesia kloter 1 JKG 01 mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, Arab Saudi, Minggu (12/5/2024) sekitar pukul 8 pagi waktu Arab Saudi.

Wajah-wajah gembira terpancar dari raut jemaah haji Indonesia setelah keluar dari Gate Fast-Track Bandara AMAA Madinah. Setelah menjalani perjalanan selama 9 jam lebih dari Bandara Soekarno Hatta, jemaah haji mendarat di Bandara AMMA Madinah.

Dari 388 jemaah haji kloter 1, ada 79 jemaah lanjut usia (lansia). Petugas Haji dengan sigap untuk menyambut dan membantu para jemaah haji Indonesia.

Kedatangan 393 jemaah haji Indonesia mendarat di Bandara AMMA Madinah disambut langsung oleh Dubes RI-Riyadh, Dr Abdul Aziz Ahmad, Konsul Haji, dan Kadaker Bandara Abdillah.

Reporter: Suhud Noor Fadli

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News