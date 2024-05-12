...

Laporan Langsung Kedatangan Jemaah Haji Kloter 1 di Tanah Suci

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Minggu 12 Mei 2024 18:30 WIB
Jemaah Haji Indonesia kloter 1 JKG 01 mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, Arab Saudi, Minggu  (12/5/2024) sekitar pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. 
 
Wajah-wajah gembira terpancar dari raut jemaah haji Indonesia setelah keluar dari Gate Fast-Track Bandara AMAA Madinah. Setelah menjalani perjalanan selama 9 jam lebih dari Bandara Soekarno Hatta, jemaah haji mendarat di Bandara AMMA Madinah.
 
Dari 388 jemaah haji kloter 1, ada 79 jemaah lanjut usia (lansia). Petugas Haji dengan sigap untuk menyambut dan membantu para jemaah haji Indonesia. 
 
Kedatangan 393 jemaah haji Indonesia mendarat di Bandara AMMA Madinah disambut langsung oleh Dubes RI-Riyadh, Dr Abdul Aziz Ahmad, Konsul Haji, dan Kadaker Bandara Abdillah. 
 
Reporter: Suhud Noor Fadli
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Berita Terkait

