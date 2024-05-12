Calon Jemaah Haji (CJH) Harjo Mislan asal Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Ponorogo, jadi CJH tertua se-Indonesia. Harjo diketahui saat ini berusia 109 tahun.

Harjo yang tergabung dalam kloter 19 embarkasi Surabaya tampak sehat dan bugar. Pria yang sudah berusia satu abad itu semangat mengikuti rangkaian haji. Meski dibantu tongkat, Harjo selalu semangat.

Kontributor: Ahmad Subekhi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News