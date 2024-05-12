Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta baru menerima surat dari salah satu pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui jalur perseorangan atau independen yang akan hadir untuk menyerahkan syarat dukungan pada hari terakhir pendaftaran pada Minggu (12/5/2024).

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan hingga Minggu pagi, pihaknya baru menerima konfirmasi dari satu pasangan bakal calon jalur perseorangan atau independen yang akan hadir.

Hal ini disampaikan Dody Wijaya, Minggu (12/5/2024) ketika dikonfirmasi di KPU DKI.

Ia mengungkapkan sudah ada empat atau lima bakal calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur perseorangan atau jalur independen yang akan mendaftar yakni Darma Pongrekun, Sudirman Said, Pompida Hidayatullah, dan Noer Fajrieansyah.

