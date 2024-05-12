Tangis pecah keluarga sambut kedatangan jenazah Mahesya Putra (18), Minggu (12/5).Lokasi di Jalan Parungbingung, Kecamatan Pancoranmas, Depok, Jabar.

Terdapat sembilan mobil beriringan menuju rumah duka. Jenazah yang dihantarkan yakni Mahesya, Dimas Aditya dan Intan Rahmawati. Ketiga jenazah bakal disolatkan secara bersamaan di musola terdekat.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Akira AW

(fru)

