Dua aktor sinteron, Epy Kusnandar dan Yogi Gamblez menjalani pemeriksaan Kesehatan di ruang Dokkes Polres Jakarta Barat. Pemeriksaan ini meliputi Kesehatan secara menyeluruh dan tes urine lanjutan.

Polisi mengatakan hasil dari pemeriksaan ini menunjukkan Epy Kusnandar masih membutuhkan istirahat. Sementara Yogi Gamblez dalam kondisi sehat. Polisi juga masih melakukan pendalaman mengenai motif dari penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kedua actor sinetron ini.

