Suasana duka dialami pedangdut Via Vallen. Ayah Via Vallen, Muhammad Arifin meninggal dunia di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo.

Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Tampak, Via Vallen menangis histeris melihat jenazah sang ayah di bawa masuk ke dalam rumah duka. Almarhum akan dimakamkan malam ini di pemakaman umum setempat.

Sebelum meninggal, ayah kandung Via Vallen ini tampil di publik sekitar dua pekan lalu. Saat itu, sang ayah mendampingi adik kandung Via Vallen menyelesaikan kasus hukum terkait penggelapan motor.

