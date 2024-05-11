Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Jakarta-Pondok Gede, Cecep Khairul mengatakan terdapat fast track bagi calon jemaah haji yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Nantinya pemeriksaan imigrasi dari Arab Saudi akan berlangsung di Jakarta.

Hal ini disampaikan Cecep di Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Sabtu (11/5/2024).

Misalnya, pada kloter pertama keberangkatan Asrama Haji Embarkasi Jakarta, calon jemaah haji terlebih dahulu diperiksa dokumen keberangkatannya termasuk imigrasi di Asrama Haji. Pada malam nanti sekitar pukul 21.00 WIB, calon jemaah itu akan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta.

Di Bandara Soekarno-Hatta itulah disediakan jalur fast track yang pada intinya melakukan pemeriksaan imigrasi. Termasuk mencocokan data dengan calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Harapannya, pemeriksaan imigrasi dari Arab Saudi ini mampu memangkas waktu tunggu ketika calon jemaah haji tiba di Arab nanti. Sebab dalam penyelenggaraan haji sebelumnya, pemeriksaan imigrasi masih harus dilakukan di Arab Saudi.

