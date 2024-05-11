Zulfikar Muhammad 19 tahun asal Jakarta Barat menjadi jemaah calon haji dengan usia termuda di kloter pertama keberangkatan haji dari Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Zulfikar menggantikan ayahnya sendiri yang batal berangkat.

Ia menggantikan ayahnya yang tidak lolos skrining pemeriksaan kesehatan untuk menjalani rangkaian ibadah haji selama 40 hari. Zulfikar bakal berangkat bersama ibunya sendiri.

Mendapat kesempatan haji di usia yang masih belia ternyata bukan perasaan senang saja yang didapati. Namun juga perasaan sedih meliputi, sebab ia mengakui ayahnya sudah mendaftar cukup lama sejak 2012 silam untuk mendapatkan giliran berangkat ke Tanah Suci.

Cerita gagalnya ayah Zulfikar berangkat haji pada tahun ini berawal dari gagalnya ayahnya mendapat surat istithaah atas MCU Haji. Keluarga Zulfikar pun berunding siapa pengganti ayahnya hingga kemudian Zulfikarlah yang terpilih berdasarkan kesepakatan keluarga.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

