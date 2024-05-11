Warga dan petugas gabungan terus melakukan evakuasi terhadap korban kecelakaan bus di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat. Terlihat mobil ambulans lalu Lalang untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang berjatuhan.

Menurut Kadishub Subang, korban tewas sementara berjumlah 10 orang. Kini korban dievakuasi ke Puskesmas Palasari, Puskesmas Jalancagak, dan RSUD Subang.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Yudy Heryawan Juanda

(mhd)

