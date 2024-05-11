...

Kecelakaan Maut Bus Rombongan SMK Depok, Kadishub Subang : Korban Tewas Diperkirakan Sementara 10 Orang

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Sabtu 11 Mei 2024 21:36 WIB
Warga dan petugas gabungan terus melakukan evakuasi terhadap korban kecelakaan bus di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat. Terlihat mobil ambulans lalu Lalang untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang berjatuhan.
 
Menurut Kadishub Subang, korban tewas sementara berjumlah 10 orang. Kini korban dievakuasi ke Puskesmas Palasari, Puskesmas Jalancagak, dan RSUD Subang.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Yudy Heryawan Juanda

(mhd)

