Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana meninggal dunia pada Sabtu (11/5/2024). Jenazah sempat disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Cendrawasih 2 Nomor 1A, Cipete, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jenazah Fadil kemudian diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pelayat pun silih berganti mendatangi lokasi tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, almarhum akan dimakamkan di TPU Poncol, Bekasi, Jawa Barat.

