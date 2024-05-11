...

Kecelakaan Maut Bus Wisata Rombongan SMK di Subang, Korban Berjatuhan

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Sabtu 11 Mei 2024 20:59 WIB
A A A
Kecelakaan maut terjadi di Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024) malam. Bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana ini terguling di turunan Ciater.
 
Terlihat banyak korban yang kondisinya diduga telah meninggal dunia masih tergeletak di lokasi kejadian. Bahkan sejumlah korban kondisinya tertimpa oleh badan bus.
 
Warga sekitar yang berada di lokasi menolong mengeluarkan korban dari bus untuk dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan ini terjadi Ketika bus dari arah Bandung menuju Subang diduga rem blong dan menabrak sejumlah motor dan minibus. Belum diketahui jumlah pasti kecelakaan ini, namun diperkirakan jumlah korban cukup banyak.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor  :Yudy Heryawan Juanda

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini