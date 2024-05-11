Kecelakaan maut terjadi di Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024) malam. Bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana ini terguling di turunan Ciater.

Terlihat banyak korban yang kondisinya diduga telah meninggal dunia masih tergeletak di lokasi kejadian. Bahkan sejumlah korban kondisinya tertimpa oleh badan bus.

Warga sekitar yang berada di lokasi menolong mengeluarkan korban dari bus untuk dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan ini terjadi Ketika bus dari arah Bandung menuju Subang diduga rem blong dan menabrak sejumlah motor dan minibus. Belum diketahui jumlah pasti kecelakaan ini, namun diperkirakan jumlah korban cukup banyak.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor :Yudy Heryawan Juanda

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News