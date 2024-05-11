Beginilah proses pencariaan dua pekerja kebun sawit di Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Korban bernama Dani (27) dan Ujang (25) dilaporkan hilang sejak 9 Mei 2024.

Pencarian korban dibantu TNI, polisi, BPBD dan warga setempat. Petugas menyisir sungai untuk mencari korban.

Peristiwa nahas menimpa kedua korban itu saat menyeberangkan hasil panen buah sawit. Mereka tenggelam di Sungai Lunang karena debit sungai yang tinggi.

Reporter: Rus Akbar

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

