...

Tukang Pijat Berusia 100 Tahun di Probolinggo Berangkat Menunaikan Ibadah Haji

Hana Purwadi, Jurnalis · Jum'at 10 Mei 2024 22:00 WIB
A A A
Ngatima, nenek berusia 100 tahun yang berprofesi sebagai tukang pijat berhasil berangkat menunaikan ibadah haji. Warga Desa Leces, Probolinggo, Jawa Timur ini sempat tertipu puluhan juta saat mendaftar haji.
 
Nenek Ngatima berusaha menabung kembali sekitar Rp20 ribu perhari, karena usianya yang sudah lanjut Nenek Ngatima mendapat dispensasi berangkat haji pada tahun 2024. Nenek yang memiliki 5 anak dan 10 cucu 10 ini tergabung dalam kloter 33-34 rencana akan berangkat pada 20 Mei 2024 bersama 912 calon jemaah haji lainya.
 
Kontributor: Hana Purwadi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini