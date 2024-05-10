Ngatima, nenek berusia 100 tahun yang berprofesi sebagai tukang pijat berhasil berangkat menunaikan ibadah haji. Warga Desa Leces, Probolinggo, Jawa Timur ini sempat tertipu puluhan juta saat mendaftar haji.

Nenek Ngatima berusaha menabung kembali sekitar Rp20 ribu perhari, karena usianya yang sudah lanjut Nenek Ngatima mendapat dispensasi berangkat haji pada tahun 2024. Nenek yang memiliki 5 anak dan 10 cucu 10 ini tergabung dalam kloter 33-34 rencana akan berangkat pada 20 Mei 2024 bersama 912 calon jemaah haji lainya.

Kontributor: Hana Purwadi

