Jelang Idul Adha lapak pedagang hewan kurban mulai menjamur di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Domba didatangkan dari Sukabumi, Cianjur, Garut dan Bogor ini juga sudah diperiksa kesehatannya.

Menurut pedagang, harga hewan kurban seperti domba mengalami kenaikan saat Idul Adha tahun ini. Harga domba berukuran besar jika tahun lalu dibanderol Rp6,5 juta saat ini naik menjadi Rp7 juta.

Selain menjaga kebersihan kandang, domba juga diberi vitamin agar kesehatannya tetap terjaga.

Kontributor: Aimarani

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News