Sekelompok warga membubarkan doa bersama umat kristiani yang digelar di dalam rumah di Komplek Perumahan Cerme Indah, Desa Betiring, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah warga langsung berdatangan menenangkan kedua belah pihak agar bisa menahan diri.

Sebelumnya, pemilik rumah menggelar doa bersama mengundang keluarga usai menjalani operasi dan sudah izin ke RT setempat. Pasca insiden pembubabaran digelar mediasi dan kedua belah pihak sepakat berdamai.

Kontributor: Agus Ismanto

