Ibadah Doa Bersama Dihentikan Warga di Gresik, Ternyata Ini Pemicunya

Agus Ismanto, Jurnalis · Jum'at 10 Mei 2024 23:00 WIB
Sekelompok warga membubarkan doa bersama umat kristiani yang digelar di dalam rumah di Komplek Perumahan Cerme Indah, Desa Betiring, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah warga langsung berdatangan menenangkan kedua belah pihak agar bisa menahan diri.
 
Sebelumnya, pemilik rumah menggelar doa bersama mengundang keluarga usai menjalani operasi dan sudah izin ke RT setempat. Pasca insiden pembubabaran digelar mediasi dan kedua belah pihak sepakat berdamai.
 
Kontributor: Agus Ismanto

(mhd)

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

