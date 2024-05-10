Angkot jurusan Jatinegara-Gandaria Pasar Rebo melaju ugal-ugalan hingga memicu kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat(10/5). Angkot menabrak 2 mobil dan 1 motor, bahkan penumpang motor sempat terseret di kolong angkot.
Sopir angkot sempat mencoba kabur usai kecelakaan namun berhasil diamankan warga. Diduga sopir dalam keadaan mabuk hingga melaju ugal-ugalan saat terlibat balapan dengan angkot lain.
Kontributor: Rio Manik
