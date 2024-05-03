...

Suami Bunuh dan Mutilasi Istrinya di Ciamis, Pelaku Bawa Potongan Tubuh Korban Keliling Desa

Acep Muslim, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 23:37 WIB
Suami tega membunuh dan memutilasi istrinya menjadi 4 bagian karena mengaku mendapat bisikan gaib. Peristiwa sadis tersebut terjadi di Dusun Sindangjaya, Desa Cisontrol, Rancah, Kabupaten Ciamis.
 
Pelaku mengumpulkan jasad istrinya lalu disimpan di depan pos ronda kampung setempat. Usai membunuh dan memutilasi istrinya pelaku sempat akan bunuh diri namun berhasil diamankan warga.
 
Kontributor: Acep Muslim

