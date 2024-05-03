...

Terjebak Banjir Bandang di Luwu Sulawesi Selatan, Bayi Empat Bulan Berhasil Diselamatkan

Nasruddin Rubak, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 23:04 WIB
Sempat viral meminta pertolongan akibat terjebak banjir bandang Desa Cimpu, Kecamatan Sulu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Satu keluarga beserta bayi empat bulan asal Desa Malela, akhirnya berhasil dievakuasi.
 
Bayi tersebut diungsikan dua kilometer dari rumahnya yang tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Para pengungsi saat ini membutuhkan air bersih makanan siap saji, popok dan selimut mengingat harta benda mereka tak bisa diselamatkan.
 
