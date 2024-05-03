...

Diduga Korsleting, Satu Angkot di Sukabumi Terbakar di Jalan

Budi Setiawan, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 22:02 WIB
A A A
Sebuah angkutan kota terbakar di Jalan Raya Sinagar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat terus membesar dan membakar hampir Sebagian badan angkot.
 
Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian.
 
Kebakaran tersebut diduga akibat percikan api yang berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung saat kejadian angkot jurusan Nagrak-Cibadak itu sedang tak berisikan penumpang.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter: Budi Setiawan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini