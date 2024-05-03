Sebuah angkutan kota terbakar di Jalan Raya Sinagar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat terus membesar dan membakar hampir Sebagian badan angkot.

Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian.

Kebakaran tersebut diduga akibat percikan api yang berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung saat kejadian angkot jurusan Nagrak-Cibadak itu sedang tak berisikan penumpang.

Produser : Febry Rachadi

Reporter: Budi Setiawan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News