Air Sungai Marana di Maros Sulawesi Selatan Berubah Warna, Puluhan Ikan Ditemukan Mati Mendadak

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 21:05 WIB
Fenomena tak lazim terjadi di aliran muara Sungai Marana, di Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Puluhan ikan dari berbagai jenis ditemukan mati mendadak disaat air muara sungai berwarna kecoklatan pada bagian permukaan.
 
Diduga aliran air muara berubah warna disebabkan dari air laut yang tercemar. Selain ikan, hewan lainnya seperti kepiting dan kerang ditemukan mati mendadak. Bahkan kejadian tersebut membuat resah bagi sebagian pemilik tambak ikan yang berada di sekitaran aliran sungai.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter: Wahyu Ruslam

(mhd)

