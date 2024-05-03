Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan pemberian saran dalam penyusunan kabinet untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun, Jokowi menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Jokowi pun bakal memberikan saran jika diminta nantinya, sementara terkait rencana pembentukan Presedential Club, Jokowi menyambut baik rencana tersebut.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(mhd)

