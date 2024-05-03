Maling tertangkap dan diarak keliling desa tanpa celana di Desa Jemaras Lor, Klangenan, Kabupaten Cirebon. Massa yang geram juga memukuli pelaku yang tengah diarak menuju kantor Desa setempat.

Polisi yang tiba dilokasi segera mengevakuasi maling agar tidak menjadi korban amuk massa.

Sebelumnya, pelaku mencuri motor warga namun aksinya terbongkar hingga dilakukan pengejaran. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang berhasil kabur usai kejadian.

Kontributor: Toiskandar

(mhd)

