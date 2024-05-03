...

KPK:Keluarga SYL Bisa Dijerat Pasal TPPU Jika Terbukti Nikmati Uang Korupsi

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 18:31 WIB
KPK menyatakan bisa menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada keluarga Syahrul Yasin Limpo. Hal tersebut harus dibuktikan kasus utamanya yaitu dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi serta adanya unsur kesengajaan.
 
Dalam proses persidangan terungkap SYL menggunakan anggaran Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. SYL merupakan mantan Mentan yang juga politikus partai Nasdem didakwa melakukan pemerasan mencapai Rp44.546.079.044 dan menerima gratifikasi sejumlah Rp40.647.444.494 selama periode 2020-2023.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati

(mhd)

