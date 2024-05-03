Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok mengkritik kebijakan Pemprov DKI menonaktifkan puluhan ribu NIK warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.

Ahok menilai hal itu bakal berimbas ke hal-hal lain dan merepotkan masyarakat. Ia mencontohkan masyarakat akan berurusan dengan administrasi misalnya bank hanya karena KTP dinonaktifkan.

Ia memiliki pandangan yang lebih menyasar kebijakan ke kepemilikan rumah. Menurutnya jika seseorang tidak punya rumah dan sudah tidak tinggal di Jakarta, orang tersebut harus pindah.

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

