...

Momen Saldi Isra Sentil Kuasa Hukum Caleg PKB yang Telat Datang: Kalau Telat Lagi Push Up

Giffar Rivana, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 12:30 WIB
A A A
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga sebagai Ketua Panel II Saldi Isra, meminta agar kuasa hukum caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Papua Barat, Sius Dowansiba untuk tidak telat lagi saat persidangan sengketa pileg atau nanti akan disuruh push up.
 
Mulanya, saat awal-awal persidangan akan dimulai, tiba-tiba Heriyanto kuasa hukum caleg PKB itu menyela pembicaraan Saldi karena ingin menginfokan jika dirinya telat.
 
Lantas Saldi pun mengimbau agar dirinya tidak telat lagi masuk ke dalam ruang persidangan. Jika nanti terlambat lagi, Saldi akan menyetrapnya dengan menyuruhnya untuk push up.
 
Reporter: Giffar Rivana 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini