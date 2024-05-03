Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga sebagai Ketua Panel II Saldi Isra, meminta agar kuasa hukum caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Papua Barat, Sius Dowansiba untuk tidak telat lagi saat persidangan sengketa pileg atau nanti akan disuruh push up.

Mulanya, saat awal-awal persidangan akan dimulai, tiba-tiba Heriyanto kuasa hukum caleg PKB itu menyela pembicaraan Saldi karena ingin menginfokan jika dirinya telat.

Lantas Saldi pun mengimbau agar dirinya tidak telat lagi masuk ke dalam ruang persidangan. Jika nanti terlambat lagi, Saldi akan menyetrapnya dengan menyuruhnya untuk push up.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

