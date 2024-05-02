Jelang pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U-23 2024, Kamis (2/4). Ibunda kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari berharap garuda muda dapat bermain bagus.

Selain itu, ibunda Ernando juga mendoakan agar mendapatkan wasit yang adil dan jujur. Hal ini mengacu dari pertandingan sebelumnya yang dinilai kurang adil dan memihak.

Ibunda Ernando terus mendoakan dan berharap putranya dan tim mendapatkan yang terbaik.

Kontributor: Wisnu Wardhana

Produser: Akira AW

