...

Resmi jadi WNI, Maarten Paes Siap Perkuat Timnas?

Muhammad Fadli Rizal, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 14:00 WIB
A A A
Calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, pada Selasa 30 April 2024.
 
Paes merupakan kiper kelahiran Belanda para 14 Mei 1998. Saat ini, kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di liga Amerika Serikat FC Dallas.
 
Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 20 Maret 1940. 
 
Dengan resmi menjadi WNI, Paes berpeluang besar memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta.
 
Produser: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini