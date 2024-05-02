Calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, pada Selasa 30 April 2024.

Paes merupakan kiper kelahiran Belanda para 14 Mei 1998. Saat ini, kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di liga Amerika Serikat FC Dallas.

Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 20 Maret 1940.

Dengan resmi menjadi WNI, Paes berpeluang besar memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta.

