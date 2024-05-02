Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Center menyelenggarakan pelatihan sukarelawan untuk pertolongan pertama tingkat lanjut Lokasi di Auditorium RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Kamis (2/5).
Pelatihan ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari dokter, perawat. Pelatihan sukarelawan pertolongan pertama ini digelar pada 27 April-3 Mei 2024. Pelatihan ini mengajarkan Advanced Life Support, Advance Cardiac Life Support, Basic Life Support.
Reporter: Widya Michella
Produser: Akira AW
