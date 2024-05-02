Kemenpora menggelar nobar Timnas Indonesia U-23 versus Irak U-23, Kamis (2/5). Acara digelar di Halaman Kemenpora dengan menyuguhkan sejumlah hiburan sebelum pertandingan. Timnas Indonesia U-23 akan melawan Irak U-23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024.

Laga berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (2/5) pukul 22.30 WIB. Timnas Indonesia U-23 harus kehilangan Rizky Ridho karena terkena kartu merah pada laga kontra Uzbekistan U-23.

