Ribuan warga mulai memdati Alun-Alun Sidoarjo untuk nobar Timnas U-23 Indonesia melawan Irak, Kamis(2/5). Warga memilih datang lebih awal agar mendapat tempat depan untuk menyaksikan laga Garuda Muda lebih dekat.
Nobar Timnas Timnas U-23 Indonesia melawan Irak sengaja dipusatkan di Alun-Alun Sidoarjo. Warga berharap Timnas Indonesia dapat memenangkan pertandingan melawan Irak dan bisa lolos Olimpiade Paris 2024.
Kontributor: Pramono Putra
