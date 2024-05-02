...

Ribuan Warga Serbu Alun-Alun Sidoarjo untuk Nobar Timnas U-23 Indonesia vs Irak

Pramono Putra, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 20:45 WIB
Ribuan warga mulai memdati Alun-Alun Sidoarjo untuk nobar Timnas U-23 Indonesia melawan Irak, Kamis(2/5). Warga memilih datang lebih awal agar mendapat tempat depan untuk menyaksikan laga Garuda Muda lebih dekat.
 
Nobar Timnas Timnas U-23 Indonesia melawan Irak sengaja dipusatkan di Alun-Alun Sidoarjo. Warga berharap Timnas Indonesia dapat memenangkan pertandingan melawan Irak dan bisa lolos Olimpiade Paris 2024.
 
Kontributor: Pramono Putra

(fru)

