Belasan Pelajar di Jombang Pingsan saat Ikuti Upacara Peringatan Hardiknas

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 10:39 WIB
Belasan pelajar pingsan saat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur, Kamis (2/5) pagi. 
 
Para korban mengaku tidak kuat berdiri dan jatuh pingsan karena cuaca panas. Selain itu, banyak siswa yang belum sarapan karena harus berangkat lebih awal.
 
Menurut petugas kesehatan total ada sekitar 15 peserta upacara yang pingsan. Dari jumlah tesebut, dua di antaranya tidak sadarkan diri dan dievakuasi dengan tandu.
 
Kontributor: Mukhtar Bagus 
Produser: Akira AW

(fru)

