Okezone Updates dibuka oleh video demo puluhan ribu buruh pada Hari Buruh Internasional atau May Day, kemarin. Dua utama tuntutan buruh, yakni pencabutan Omnibus Law dan menolak outsourching atau alih daya dengan upah murah.

Okezone Updates ditutup oleh berita olahraga, di mana leg pertama laga semifinal Liga Champions musim ini antara Bayern Munchen versus Real Madrid berlangsung sengit. Jual beli serangan terjadi sejak menit awal pertandingan. Laga tersebut berakhir imbang 2-2.

Host: Herjuno Syaputra

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News