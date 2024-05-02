...

OKEZONE UPDATES: Dua Tuntutan Utama Buruh hingga Laga Sengit Bayern vs Madrid

Herjuno Syaputra, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka oleh video demo puluhan ribu buruh pada Hari Buruh Internasional atau May Day, kemarin. Dua utama tuntutan buruh, yakni pencabutan Omnibus Law dan menolak outsourching atau alih daya dengan upah murah.
 
Okezone Updates ditutup oleh berita olahraga, di mana leg pertama laga semifinal Liga Champions musim ini antara Bayern Munchen versus Real Madrid berlangsung sengit. Jual beli serangan terjadi sejak menit awal pertandingan. Laga tersebut berakhir imbang 2-2.
 
Host: Herjuno Syaputra

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

