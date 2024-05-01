...

Sensasi Mencicipi Buah Duku yang Baru Dipetik dari Pohon

Elis Novit, Jurnalis · Rabu 01 Mei 2024 13:00 WIB
Di sebuah desa di Banjarnegara, Jateng, terdapat ratusan pohon buah duku yang berbuah lebat. Untuk memetik buah duku tidak bisa dilakukan sembarangan karena petani memanjat pohonnya dengan mengandalkan seutas tali untuk keselamatan.
 
Sembari melihat petani memanen duku, warga juga bisa mencicipi buah duku yang baru dipetik. Harga buah duku saat ini terbilang cukup murah, yakni Rp8.000 - Rp10 ribu per kilogram.
 
Kontributor: Elis Novit

(fru)

Berita Terkait

