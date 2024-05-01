Unjuk rasa peringatan Hari Buruh di Gowa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan, Rabu (1/5). Unjuk rasa di gelar di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan.

Mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi saat akan memblokade jalan dan membajak truk untuk dijadikan panggung orasi. Mahasiswa menuntut agar Pemerintah menghapuskan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh.

Kontributor: Bugma

(fru)

