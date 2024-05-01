Oknum anggota TNI AL menganiaya sopir mobil catering di Jalan Raya Transyogi, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tak hanya memukul, oknum Anggota TNI AL juga merusak kaca spion mobil yang dikendarai korban.

Penganiayaan diduga bermula saat oknum anggota TNI merasa jalannya dihalang-halangi oleh mobil korban. Sejumlah anggota TNI AL telah bertemu korban untuk klarifikasi sekaligus mediasi.

Korban telah menjalani visum dan melaporkan kejadian ke Polsek Cileungsi namun diarahkan ke POM TNI AL.

Kontributor: Cahyat Supriatna

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News