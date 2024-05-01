...

TNI AL Kerahkan KRI Kakap Evakuasi Ratusan Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jefri Langi, Jurnalis · Rabu 01 Mei 2024 20:00 WIB
Ratusan warga Pulau Tegulandang dievakuasi ke Manado dengan KRI Kakap 811 milik TNI AL, Rabu (1/5). Warga mengaku trauma dan takut dengan erupsi susulan karena aktivitas Gunung Ruang masih tinggi.
 
Sebanyak 699 pengungsi telah diangkut KRI Kakap sejak erupsi Gunung Ruang tanggal 30 April. Ratusan warga ini akan dibawa ke dermaga Satrol Samuel Languyu TNI AL Kota Bitung.
 
Kontributor: Jefri Langi

(fru)

