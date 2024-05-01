Presiden Jokowi mengunjungi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Presiden Jokowi menikmati santap malam di salah satu kedai Mi Kekinian.

Ia memesan salah satu menu andalan di kedai tersebut. Yaitu Mi Gacoan level 0, level 1, teh dan jeruk panas. Presiden Jokowi tampil santai dengan kaus hitam lengan panjang.

Presiden Jokowi turut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran, dan Pj. Gubernur NTB Lalu Gita.

Produser: Akira AW

(fru)

