Sejumlah aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terganggu, Rabu (1/5). Hal ini karena dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulut, Selasa (30/4).

Lima penerbangan yang terganggu yakni dari maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink. Dampak ini mengakibatkan terjadi penumpukan penumpang di loket tiket.

Kontributor: Wahyu Ruslan

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News