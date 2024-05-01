Sejumlah aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terganggu, Rabu (1/5). Hal ini karena dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulut, Selasa (30/4).
Lima penerbangan yang terganggu yakni dari maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink. Dampak ini mengakibatkan terjadi penumpukan penumpang di loket tiket.
Kontributor: Wahyu Ruslan
Produser: Akira AW
(fru)
