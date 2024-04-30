Timnas Indonesia U-23 harus tersingkir di semifinal Piala Asia 2024. Skuad Garuda takluk 0-2 dari Uzbekistan pada laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar.

Kepemimpinan wasit Shen Yinhao asal China menjadi sorotan. Beberapa keputusan kontroversial Shen Yinhao dianggap merugikan Garuda Muda.

Beragam reaksi masyarakat Indonesia melampiaskan kekesalannya kepada wasit asal China saat nobar. Bahkan, mereka melampiaskan kekesalannya dengan ekspresi yang memancing gelak tawa.

Produser: Febry Rachadi

(fru)

