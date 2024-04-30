...

Momen Kocak Warga +62 Kesal dengan Wasit China Shen Yinhao saat Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 09:30 WIB
A A A
Timnas Indonesia U-23 harus tersingkir di semifinal Piala Asia 2024. Skuad Garuda takluk 0-2 dari Uzbekistan pada laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar.
 
Kepemimpinan wasit Shen Yinhao asal China menjadi sorotan. Beberapa keputusan kontroversial Shen Yinhao dianggap merugikan Garuda Muda.
 
Beragam reaksi masyarakat Indonesia melampiaskan kekesalannya kepada wasit asal China saat nobar. Bahkan, mereka melampiaskan kekesalannya dengan ekspresi yang memancing gelak tawa.
 
Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini