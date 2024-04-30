...

Atlet Kempo Indonesia Boyong 13 Medali dari Kejuaraan Dunia di Turki

Hasnugara, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 13:20 WIB
A A A
Enam atlet Kempo Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan mereka sehabis mengikuti kejuaraan dunia kempo di Antalya, Turki.
 
Kontingen Indonesia sukses memboyong 13 medali diantaranya dua medali emas, empat perak, dan tujuh perunggu. Atlet kempo Indonesia berhasil menjadi juara umum kategori tradisional kempo dan menduduki peringkat empat dari 62 negara peserta.
 
PP FKI akan terus berupaya meningkatkan kualitas para atlet kempo untuk kejuaraan dunia di Inggris bulan Juni 2024.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Hasnugara

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini