Enam atlet Kempo Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan mereka sehabis mengikuti kejuaraan dunia kempo di Antalya, Turki.

Kontingen Indonesia sukses memboyong 13 medali diantaranya dua medali emas, empat perak, dan tujuh perunggu. Atlet kempo Indonesia berhasil menjadi juara umum kategori tradisional kempo dan menduduki peringkat empat dari 62 negara peserta.

PP FKI akan terus berupaya meningkatkan kualitas para atlet kempo untuk kejuaraan dunia di Inggris bulan Juni 2024.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Hasnugara

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News