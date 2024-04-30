Pengurus KONI Aceh Utara periode 2023-2027 resmi dilantik Ketua Umum KONI Aceh, Haji Kamaruddin Abu Bakar. Pelantikan tersebut berlangsung di pendopo Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe.
Prosesi pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera pataka dari Abu Razak kepada Ketua Umum KONI Aceh Utara, M Dahlan Ishak. Pada kesempatan tersebut KONI menargetkan posisi Aceh pada PON 2024 minimal masuk 10 besar.
PON 2024 akan berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024, Aceh dan Sumatra utara terpilih sebagai tuan rumah.
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Armia Jamil
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow