Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin masih membuka pintu kepada semua tokoh termasuk petahana Khofifah Indar Parawansa untuk maju lagi dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.

Cak Imin menyebut Pilkada akan menjadi konsentrasi khusus bagi PKB untuk melakukan seleksi hingga menelusuri rekam jejak masing-masing calon.

Cak Imin menambahkan bahwa Khofifah saat ini belum mendaftarkan diri.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News