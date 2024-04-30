Demonstran pro-Palestina berunjuk rasa di kampus Universitas Wisconsin-Madison Senin (29/4) .

Mahasiswa dan pendukungnya memprotes perang Israel-Hamas. Anggota komunitas Sol Kelley-Jones mengatakan dia datang untuk mendukung para siswa. Kelley-Jones menyerukan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang adil.

Presiden Biden dan pejabat terpilih lainnya didesak untuk mengatakan cukup sudah. Biden diminta untuk menjadi pemimpin perdamaian, dan bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan.

(rns)

