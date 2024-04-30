...

Mahasiswa Menyerukan Gencatan Senjata Permanen dan Perdamaian yang Adil di Palestina

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 22:31 WIB
Demonstran pro-Palestina berunjuk rasa di kampus Universitas Wisconsin-Madison Senin (29/4) .
 
Mahasiswa dan pendukungnya memprotes perang Israel-Hamas. Anggota komunitas Sol Kelley-Jones mengatakan dia datang untuk mendukung para siswa. Kelley-Jones menyerukan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang adil.
 
Presiden Biden dan pejabat terpilih lainnya didesak untuk mengatakan cukup sudah. Biden diminta untuk menjadi pemimpin perdamaian, dan bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan.

