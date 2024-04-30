Serangan udara Israel hantam sebuah rumah di kamp pengungsi perkotaan Nuseirat di Gaza tengah, menewaskan sedikitnya tiga orang, menurut otoritas rumah sakit. Jenazah mereka dibawa ke RS Martir al-Aqsa di kota Deir al-Balah, pusat Gaza.

Serangan Israel lainnya hantam sebuah rumah di lingkungan Tal Sultan di Rafah barat, menewaskan 3 saudara perempuan, menurut otoritas rumah sakit dan jurnalis AP.

Pejabat kesehatan Palestina mengatakan serangan udara Israel di kota Rafah di Gaza selatan menewaskan sedikitnya 22 orang, termasuk 6 wanita dan 5 anak-anak.

Israel menyerang Rafah sejak awal perang dan mengancam akan mengirim pasukan darat. Israel mengklaim Rafah adalah benteng besar terakhir Hamas di wilayah pesisir tersebut. Lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan di kota di perbatasan Mesir.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News