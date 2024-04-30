...

22 Tewas dalam Berbagai Serangan Udara Israel di Kamp Pengungsian Nuseirat

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 22:15 WIB
A A A
Serangan udara Israel hantam sebuah rumah di kamp pengungsi perkotaan Nuseirat di Gaza tengah, menewaskan sedikitnya tiga orang, menurut otoritas rumah sakit. Jenazah mereka dibawa ke RS Martir al-Aqsa di kota Deir al-Balah, pusat Gaza.
 
Serangan Israel lainnya hantam sebuah rumah di lingkungan Tal Sultan di Rafah barat, menewaskan 3 saudara perempuan, menurut otoritas rumah sakit dan jurnalis AP.
 
Pejabat kesehatan Palestina mengatakan serangan udara Israel di kota Rafah di Gaza selatan menewaskan sedikitnya 22 orang, termasuk 6 wanita dan 5 anak-anak.
 
Israel menyerang Rafah sejak awal perang dan mengancam akan mengirim pasukan darat. Israel mengklaim Rafah adalah benteng besar terakhir Hamas di wilayah pesisir tersebut. Lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan di kota di perbatasan Mesir.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini