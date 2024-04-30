PVMBG menyebut masih terjadi potensi tsunami pasca terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Selatan, Selasa (30/4).

Potensi tsunami terjadi karena masuknya material Gunung Ruang ke dalam laut. Erupsi ketinggian kolom mencapai 5 ribu meter dengan awas panas sampai pantai

PVMBG pun merekomendasikan jarak radius aman hingga 7 kilometer.

Kontributor: Ervan David

