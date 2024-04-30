Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Ruang membuat suasana Kota Manado menjadi gelap, Selasa (30/4).

Erupsi Gunung Ruang terjadi pada Selasa (30/4) dini hari dengan 2 kali ketusan dan mengeluarkan asap kawah bertekanan kuat berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi mencapai 2000 meter

Warga terpaksa memakai masker jika beraktivitas keluar rumah karena hujan debu vulkanik masih terus terjadi

Kontributor: Jefry Langi

(rns)

