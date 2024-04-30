...

Kota Manado Masih Diguyur Hujan Abu Vulkanik Erupsi Gunung Ruang

Jefry Langi, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 21:00 WIB
Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Ruang membuat suasana Kota Manado menjadi gelap, Selasa (30/4).
 
Erupsi Gunung Ruang terjadi pada Selasa (30/4) dini hari dengan 2 kali ketusan dan mengeluarkan asap kawah bertekanan kuat berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi mencapai 2000 meter
 
Warga terpaksa memakai masker jika beraktivitas keluar rumah karena hujan debu vulkanik masih terus terjadi
 
Kontributor: Jefry Langi

