Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa permainan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 cukup bagus saat melawan Uzbekistan di Semifinal Piala Asia, Senin (29/4) malam.

Wapres mengatakan bahwa Timnas U-23 hanya apes saja setelah menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan. Mengingat, awalnya Timnas U-23 sempat berhasil menjebol gawang Uzbekistan namun gol tersebut dianulir oleh wasit.

Hal tersebut disampaikan Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/4/2024).

Meski begitu, Wapres mengatakan tetap bangga dengan prestasi Timnas yang bisa masuk ke semifinal Piala Asia.

Wapres pun mengatakan bahwa Timnas U-23 masih punya harapan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Indonesia harus menang melawan Irak dan merebut juara tiga.

Oleh karena itu, Wapres berharap Timnas U-23 berjuang dengan semangat tinggi, percaya diri dan harus punya keyakinan untuk menang. “Jangan nervous, dan jangan terpengaruh kekalahan Uzbek, itu jangan sampai terbawa-bawa. Dan kita doakan semua, mudah-mudahan garuda kita menang. Kita harapkan itu.”

Wapres mengatakan jika Timnas U-23 bisa lolos Olimpiade maka akan mencetak sejarah untuk pertama kalinya. “Kalau kita bisa memenangkan pertandingan juara tiga ini kita punya kebangsaan tersendiri yaitu sejarah baru juga karena bisa masuk Olimpiade untuk pertama kalinya. Itu saya kira komentar saya.”

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

