Penyidik KPK selesai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Selasa (30/4) sore.
Penyidik keluar membawa membawa 3 koper dan satu ransel. Terlihat delapan mobil yang mulanya terparkir di depan gedung langsung bergegas meninggalkan kompleks parlemen.
KPK belum menjelaskan secara rinci terkait penggeledahan tersebut.
Reporter : Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
