Wali Kota Depok M Idris Masuk Penjaringan Bursa Cagub Jabar dari PKS

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 18:00 WIB
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengungkap nama Wali Kota Depok, Mohamad Idris masuk dalam penjaringan bursa Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2024 mendatang. 
 
Hal ini disampaikan Syaikhu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).
 
Syaikhu juga merespons terkait namanya juga masuk dalam bursa Pilgub Jabar. Ia memilih menjadi komandan untuk pemenangan Pilkada Serentak dari PKS.
 
